Chord dan Lirik Lagu Pura Pura Lupa - Mahen 'Saat Kau Telah Dengannya, Semakin Hancur Hatiku'

Surya.co.id, - Simak Chord dan Lirik Lagu Pura Pura Lupa yang dinyanyikan oleh Mahen berikut ini.

Petrus Mahendra atau dikenal dengan nama panggung Mahen merupakan seorang penyanyi asal Indonesia.

Lagu Pura Pura Lupa yang ia nyanyikan membuat popularitasnya menanjak dan menjadi pembicaraan masyarakat.

Dirilis pertama kali pada tanggal 29 November 2019, lagu Pura Pura Lupa ini diunggah di kanal YouTube Indo Semar Mukti.

Berikut Surya.co.id merangkum Chord dan Lirik Lagu Pura Pura Lupa yang dinyanyikan oleh Mahen.



Chord dan lirik lagu Pura Pura Lupa - Mahen

**

Bb Gm Eb D

G D/F# Em D C D

*

G D/F# Em

Pernah aku jatuh hati

C Bm

Padamu sepenuh hati

C Bm Em

Hidup pun akan kuberi

Am D

Apapun kan kulakui

G D/F# Em

Tapi tak pernah ku bermimpi

C Bm

Kau tinggalkan aku pergi

C Bm Em

Tanpa tahu rasa ini

Am B

Ingin rasa ku membenci

#

Em B

Tiba-tiba kamu datang

D A

Saat kau telah dengannya

Am D G C D

Semakin hancur hatiku

G D/F#

Jangan datang lagi cinta

Em D

Bagaimana aku bisa lupa

C Bm Em

Padahal kau tahu keadaannya

F D

Kau bukanlah untukku