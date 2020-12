Chord dan Lirik lagu Melamarmu - Badai Romantic Project, Viral Dicover YouTuber Angga Candra

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Melamarmu - Badai Romantic Project dengan kunci dasar C.

Lagu Melamarmu - Badai Romantic Project dirilis pada 2017 lalu dan kembali viral setelah dicover YouTuber Angga Candra.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Melamarmu - Badai Romantic Project selengkapnya.

Intro: F E7

C G/B

Di ujung cerita ini

Bb F

di ujung kegelisahanmu

Fm C

kupandang tajam bola matamu

D G

cantik dengarkanlah aku..

C G/B

aku tak setampan don juan

Bb F

tak ada yang lebih dari cintaku

E/G# Am G

tapi saat ini ku tak ragu

D/F# G

ku sungguh memintamu..

[Chorus]

F G

jadilah pasangan hidupku

Em Am

jadilah ibu dari anak-anakku

Dm G

membuka mata dan tertidur

C C7

di sampingku..

F G

aku tak main main

E/G# Am

seperti lelaki yang lain

Dm

satu yang ku tahu

G

kuingin melamarmu

F G F G

[Verse]

G Fm C G/B

a.. ku tak setampan don juan

Bb F

tak ada yang lebih dari cintaku

E/G# Am G

tapi saat ini ku tak ragu

D/F# G

ku sungguh memintamu..

[Chorus]

F G

jadilah pasangan hidupku

Em Am

jadilah ibu dari anak-anakku

Dm G

membuka mata dan tertidur

C C7

di sampingku..

F G

aku tak main main

G/B E/G# Am

seperti lelaki yang lain

Dm

satu yang ku tahu

G

kuingin melamarmu

F C A Dm G C

huuu ..huuu....

F G

wooo ooo (2x)