Lirik dan Chord Lagu The Cuppycake Song - Amy Castle, You're My Hunny Bun Viral di TikTok

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu The Cuppycake Song - Amy Castle yang viral di TikTok.

Lagu The Cuppycake Song yang dipopulerkan oleh Amy Castle merupakan single di album Balloons pada 1995.

Lagu ini sebenarnya milik ayah Amy Castle, Buddy Castle.

Video rekaman asli ketika Amy menyanyikan lagu ini saat berumur tiga tahun diunggah pada 2006 dan menjadi viral sampai sekarang.

Lagu The Cuppycake Song juga digunakan dalam serial animasi Strawberry Shortcake.

[Verse ]

C7 F C F C

You're my hunny bun, sugar plum, pumpy umpy umpkin.

F G C

You're my sweetie pie.

C G7 C G7

You're my cuppy cake, gumdrop, snoogums boogums, you're

C G F

The apple of my eye

C7 F C F C F G C

And I love you so, and I want you to know that I'll always be right here.

C G7 C G7

And I love to sing this song to you,

C G F

Because you are so dear!