Chord Lagu Rayu - Marion Jola feat Laleilmanino Viral di TikTok, Pecahkan Sunyimu

SURYA.co.id - Lagu Rayu dari Malion Jola feat Laleilmanino kini viral di TikTok.

Lirik Lagu Rayu Marion Jola yang viral salah satunya 'oh, pecahkan sunyimu, meski kucinta kau dalam hening'.

Langsung saja ini lirik dan chord lagu Rayu selengkapnya.

[Intro]

A7sus4 D7sus2

[Verse 1]

D7sus2 Em7 Am7

Bukan ku tak tersipu

D7sus2 Em7 Am7

Bukan ku tak butuh kata-kata

D7sus2 Em7 Am7

Tapi ku meragu

Bb Am7 G D7sus2

Apa kau anggap cinta ini berbeda

D7sus2 Em7 Am7

Meskipun telah sempurna

D7sus2 Em7 Am7

Cintamu bagai mimpi yang nyata

D7sus2 Em7 Am7

Ku ingin hatiku

Bb

Bertekuk lutut tak berdaya

G E

Terbunuh rayumu

[Chorus]

D C#m7 F#m7

Katakanlah, buat ku membatu

Bm7 E7

Tenang ku diam membisu

D C#m7 F#m7

Jangan buatku berpaling

Bm7 E7

Mencari cinta yang lain

D C#m7 F#m7

Oh, pecahkan sunyimu

Bm7 C#7 F#m7 B7

Meski kucinta kau dalam hening

Bm7

Ku butuh kata-kata

E7 F Em7 Bm7

Bunuhku dengan kata rayumu

[Verse 2]

Bm7 C#m7 F#m7

Ku ingin engkau tahu

Bm7 C#m7 Faug

Bukan hatiku tak cinta kamu

Bm7 C#m7 F#m7

Di dalam hatiku

G

Kuucap indah manis cintaku

E7 Bm7 C#m7 E7

Tanpa kuberkata (Tanpa kuberkata)

[Chorus]

C#m7 F#m7

Katakanlah, buat ku membatu

Bm7 E7

Tenang ku diam membisu

D C#m7 F#m7

Jangan buatku berpaling

Bm7 E7

Mencari cinta yang lain

D C#m7 F#m7

Oh, pecahkan sunyimu

Bm7 C#7 F#m7 B7

Meski kucinta kau dalam hening

Bm7

Ku butuh kata-kata

E7 F Am7

Bunuhku dengan kata rayumu

[Interlude]

F Am7

F Am7

Dm E7

[Chorus]

D C#m7 F#m7

Katakanlah, buat ku membatu

Bm7 E7

Tenang ku diam membisu

D C#m7 F#m7

Jangan buatku berpaling

Bm7 E7 D

Mencari yang lain

D C#m7 F#m7

oh oh, Pecahkan sunyimu

Bm7 C#7 F#m7 B7

Meski kucinta kau dalam hening

D C#m7 F#m7

Katakanlah, buat ku membatu

Bm7 E7

Tenang ku diam membisu

D C#m7 F#m7

Jangan buatku berpaling

Bm7 E7 D

Mencari yang lain

D C#m7 F#m7

oh oh, Pecahkan sunyimu

Bm7 C#7 F#m7 B7 Bm7

Meski kucinta kau dalam hening

E7 D C#m7 F#m7

Katakanlah, buat ku membatu

Bm7 E7

Tenang ku diam membisu

D C#m7 F#m7 Bm7

Jangan buatku berpaling (cinta)

E7 D C#m7 F#m7

Katakanlah, buat ku membatu

Bm7 E7

Tenang ku diam membisu

D C#m7 F#m7 Bm7

Jangan buatku berpaling (cinta)