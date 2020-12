Chord dan Lirik Lagu Resah Jadi Luka - Daun Jatuh Kunci C, Mungkin Alam Semesta Tak Menerimanya 

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Resah jadi Luka - Daun Jatuh dengan nada dasar C.

Lagu Resash Jadi Luka - Daun Jatuh dirilis pada 2019 lalu dan kembali populer setelah masuk tangga lagu Indonesia Viral 50 Spotify.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Resah Jadi Luka - Daun Jatuh selengkapnya

[Intro]

C F C F

[Verse]

C F

Ku menemukan mu saat ku terjebak

C F

Di situasi yang membuatku resah

C F

Kau merangkulku disaat yang lain menindasku

C F

Ingin rasanya aku selalu bersamamu

[Pre-Chorus]

G C G Am

Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi...

Em F Dm G

Melepas rangkulanmu dan berhenti melindungi ku tanpa sebab

[Chorus]

C G Am G F G C

Mungkin alam semesta tak menerimanya...

C G Am G F G C

Dan waktu tak memberi kesempatannya...

Am G

Tapi setidaknya kau telah merubahku

F

Dari resah

G C

Menjadi luka

[Interlude]

C F

[Verse]

C F

Ku menemukan mu saat ku terjatuh

C F

Ke dalam ruang yang penuh kepahitan

C F

Kau melindungiku disaat yang lain menyerangku

C F

Ingin rasanya aku melihatmu di setiap langkahku

[Pre-Chorus]

G C G Am

Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi...

Em F Dm G

Melepas rangkulanmu dan berhenti melindungi ku tanpa sebab

[Chorus]

C G Am G F G C

Mungkin alam semesta tak menerimanya....

C G Am G F G C

Dan waktu tak memberi kesempatannya....

Am G

Tapi setidaknya kau telah merubahku

F

Dari resah

G C G Am G

Menjadi luka..aaa..aaa...

F G Am G

Aaah aaah

[Outro]

F G

Namun aku akan tetap disini

Am G

Menunggu alam semesta menerima

F G

Dan angin membawakan jawabannya

Am G F

Karena detak jantung dan nadiku akan selalu

C F C F

Merindukanmu