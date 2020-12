Kenaikan Harga Daging Ayam jelang Nataru, Pengakuan Pedagang dan Data Diskoperindag Berbeda

SURYA.CO.ID, BONDOWOSO - Seperti menjadi siklus tahunan, setiap menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), beberapa harga kebutuhan pokok mengalami pergerakan, dan itu juga terjadi di Kabupaten Bondowoso. Salah satunya komoditas daging ayam yang pelahan naik di pasar tradisional.

Seperti pengakuan seorang pedagang daging ayam di Pasar Induk Bondowoso, Rere (50). Ia menuturkan, melonjaknya harga daging ayam sudah terjadi sepekan lalu.

Sebelumnya, harga daging ayam berkisar Rp 14.000 per KG, tetapi sekarang menjadi Rp 22.500 per KG. "Kenaikan daging ayam sekitar Rp 8.500 per KG," kata Rere, Senin (14/12).

Kenaikan harga daging ayam itu berdampak menurunnya jumlah pembeli. Dan para pelanggan yang membeli daging ayam di stan milik Rere pun bisa dihitung dengan jari.

"Karena pandemi Covid-19, jelas ada penurunan penjualan. Biasanya, saya bisa menjual 50 KG daging ayam, sekarang hanya 30 KG saja" ungkapnya.

Rere menjelaskan, pasokan daging ayam dijatah sesuai jumlah pengambilan setiap hari. Sehingga pedagang harus pintar-pintar mengatur stok daging untuk menjaga ketersediaan daging ayam. "Mungkin karena harga ayam naik. pengepul tidak mau nanggung rugi karena harga pakannya mahal," jelasnya.

Sementara harga daging sapi di Pasar Induk Bondowoso tidak mengalami kenaikan. Harga daging sapi hanya mengalami kenaikan saat momen-momen tertentu, yakni Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri. "Kalau daging sapi dengan kualitas bagus masih Rp 110.000 per KG dan daging rawonan itu Rp 90.000 per KG," pungkasnya.

Sedangkan dari monitoring Diskoperindag Bondowoso, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas telur ayam ras di Kecamatan Bondowoso dan Maesan. Semula harga telur ayam ras Rp 24.000, kini menjadi Rp 25.000 per KG.

Kabid Usaha Perdagangan dan Pengembangan Ekspor Diskoperindag Bondowoso, Ida Kurnia Theolita mengatakan kenaikan itu dipicu kenaikan harga pakan ternak. "Sehingga terjadi kenaikan harga telur ayam ras di Kecamatan Bondowoso dan Maesan sekitar 4 persen," kata Ida kepada SURYA.

Ida juga memaparkan adanya kenaikan harga pada komoditas cabai rawit merah dan hijau. Cabai rawit merah yang sebelumnya masih Rp 34.000 per KG, sudah menjadi Rp 36.000 per KG. Sedangkan cabai rawit hijau mengalami kenaikan dari Rp 18.000 menjadi Rp 23.000 per KG.

"Kenaikan harga cabai disebabkan perubahan cuaca. Curah hujan tinggi menyebabkan petani menunda panen karena cabai rawan terserang penyakit dan cepat membusuk," sebutnya.

Sedangkan untuk daging ayam, kata Ida, menurut inforamsi yang didapat di lapangan memang mengalami kenaikan antara Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per KG. Atau dari harga Rp 33.000 menjadi Rp 35.000 per KG, lebih tinggi dari pengakuan pedagang ayam di atas.

"Pasokan ayam dari wilayah Bondowoso terbatas jumlahnya. Peternak ada yang belum panen dan ada pula yang mengalami kekosongan stok. Sehingga pedagang mengambil dari luar Bondowoso sehingga harga daging ayam pun naik," paparnya.

Dan Diskoperindag akan terus memantau kenaikan harga sejumlah komoditas. Ia berharap, harga beberapa komoditas kembali stabil dalam waktu dekat. "Kenaikan harga hampir sama di setiap kabupaten atau kota. Hal itu terjadi karena faktor cuaca dan peningkatan kebutuhan menjelang hari besar besar," pungkasnya. ****