Chord dan Lirik Lagu Jangan Tinggalkan Aku - Nazia Marwiana Versi Mudah Kunci C, Viral di TikTok

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Jangan Tinggalkan Aku - Nazia Marwiana yang sedang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Jangan Tinggalkan Aku - Nazia Marwiana banyak dicari semenjak viral di TikTok.

Berikut chord lagunya dengan kunci C

(Intro) C G F C

C G F-G-C

C G

aku hanya bisa berkata

F C

sayang.. jangan tinggalkan aku

C G

aku hanya bisa berharap

F C

sayang.. jaga hatimu untukku

C G

tiada cinta yang seindah kamu

F C

tetaplah disisiku

F G

ku harap kau bisa terima aku

F C

dengan apa adanya

(Chorus)

F

sungguh aku tak bisa

C G

bila harus menjauh dari kamu

F

tiada yang sempurna

C G

tiada yang seindah cinta kamu

C G

aku hanya bisa berkata

F C

sayang.. jangan tinggalkan aku

C G

aku hanya bisa berharap

F C

sayang.. jaga hatimu untukku

(Int.) C G F C

C G F C

Am Em F C

Am Em F G

C G

tiada cinta yang seindah kamu

F C

tetaplah disisiku

F G

ku harap kau bisa terima aku

F C

dengan apa adanya

(Chorus)

F

sungguh aku tak bisa

C G

bila harus menjauh dari kamu

F

tiada yang sempurna

C G

tiada yang seindah cinta kamu

C G

aku hanya bisa berkata

F C

sayang.. jangan tinggalkan aku

C G

aku hanya bisa berharap

F C G

sayang.. jaga hatimu untukku

C G

aku hanya bisa berkata

F C

sayang.. jangan tinggalkan aku

(C)

(jangan tinggalkan aku)

C G

aku hanya bisa berharap

F G C

sayang.. jaga hatimu untukku