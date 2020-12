Chord dan Lirik Lagu Bahasa Kalbu - Raisa Kunci G Viral di TikTok, Percayalah Hanya Diriku

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Bahasa Kalbu versi Raisa yang viral di TikTok belakangan ini.

Lagu Bahasa Kalbu aslinya merupakan lagu Titi DJ yang kemudian dinyanyikan ulang oleh Raisa.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Bahasa Kalbu dengan kunci dasar G selengkapnya.

Intro : G D C Am D

G D

Kau satu terkasih

C D

Ku lihat sinar matamu

Em D

Tersimpan kekayaan batinmu

G D

Di dalam senyummu

C

Kudengar bahasa kalbu

Em D B

Mengalun bening menggetarkan

Em Bm

Kini dirimu yang selalu

C G D

Bertahta di benakku

Em Bm C Am

Dan aku akan mengiringi bersama

F D

Di setiap langkahmu

Chorus :

G Bm C

Percayalah hanya diriku paling mengerti

Bm Em C Am D

Kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu

G Dm G C

Kasih yakinlah hanya aku yang paling memahami

Bm Em C Am D

Besar arti kejujuran diri indah sanubarimu kasih

G

Percayalah..

Kembali ke : (*)

Chorus :

G Bm C

Percayalah hanya diriku paling mengerti

Bm Em C Am D

Kegelisahan jiwamu kasih dan arti kata kecewamu

G Dm G C

Kasih yakinlah hanya aku yang paling memahami

Bm Em C Am D

Besar arti kejujuran diri indah sanubarimu kasih

C

Percayalah..

G Em C Em C Am D G

G

Percayalah..

