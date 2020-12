Lirik dan Chord Angkuh - Padi, 'Aku Adalah Seorang yang Keras Hati'

Ist via Kompas.com

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Angkuh yang dipopulerkan oleh Padi.

Lagu Angkuh termasuk ke dalam album Sesuatu yang Tertunda rilis pada 2001.

Album tersebut juga memuat karya populer Padi, "Semua Tak Sama".

Berikut ini lirik dan chord lagu "Angkuh" dari Padi.

Em D

Aku adalah seorang yang keras hati

C B

Yang tak pernah merasakan kelembutan hati

Em D

Hingga di sini di penantian terakhir

C B

Kuberjumpa dengan engkau terpikat aku jadinya

Em D C

Engkaulah sang mentari yang menyinari bumi

B Em

Dan akan menghangatkan gairah hatiku ooo..

D C

Engkaulah embun pagi yang membasahi tanah

B

Dan akan menyegarkan setiap lelah jiwaku

Em

Lama sudah aku sendiri

D

Dituntun langkah-langkah kaki

C B

Mencoba menentang kerasnya hantaman hidup

Em D

Aku akui, aku tak mampu menahan semua

C B

Meruntuhkan kerasnya angkuhnya dinding hatiku

Em D C

Engkaulah sang pelangi yang mewarnai langit

B Em

Dan akan memayungi gelisah hatiku ooo..

D C

Engkaulah angin malam yang menebarkan wangi

B Am

Dan akan mengharumi hari-hari bahagiaku

Em D C

Engkaulah sang mentari yang menyinari bumi

B Em

Dan akan menghangatkan gairah hatiku ooo...

D C

Engkaulah embun pagi yang membasahi tanah

B

Dan akan menyegarkan setiap lelah jiwaku

Em D C

Engkaulah sang pelangi yang mewarnai langit

B Em

Dan akan memayungi gelisah hatiku ooo..

D C

Engkaulah angin malam yang tebarkan wangi

B Em

Dan akan mengharumi hari-hari bahagiaku