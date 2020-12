Chord dan Lirik Lagu Silhouette - KANA BOON OST Naruto Shippuden 'Dare mo, Kare mo, Shiruetto'

SURYA.co.id, - Simak Chord dan Lirik Lagu Silhouette yang dinyanyikan oleh KANA-BOON, lagu ini menjadi opening 16 Naruto Shippuden.

Lagu Silhouette menjadi salah satu OST Naruto yang paling dikenal hingga saat ini.

Menjadi opening ke-16 dalam anime Naruto Shippuden, lagu Shillutte sudah disaksikan oleh lebih dari 143 juta orang melalui kanal Youtube.

Berikut Chord dan Lirik Lagu Silhouette - KANA-BOON OST Naruto Shipudden.

Chord Shillouette - Kana Boon

Intro: C F G Em Am Em F G

*

C F G Em

Issee no sei, de fumikomu gorain

Am Em F G

Bokura wa, nani mo, nani mo, mada shiranu

C F G Em

Isen koete, furikaeru tomou nai

Am Em F G

Bokura wa, nani mo, nani mo, mada shiranu

F G Em Am

Udatte, udatte, udatte ku

F G

Kirameiku ase ga, koboreru no sa

Reff :

C F G Em G Am

Oboete nai koto mo, takusan attaâ ndarou

C F G

Dare mo, kare mo, shiruetto

C F G Em G Am

Daiji ni shita mono , wasureta furi wo shitanda yo

C F G

Nani mo, nai yo waraeru sa