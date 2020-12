Cabai Alami Kenaikan Harga Tertinggi di Lamongan, Disperindag Siap Operasi Pasar

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Akhir tahun menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok di sejumlah pasar di Lamongan mulai merangkak naik. Kenaikan mulai terasa pada komoditas seperti telur, bawang dan cabai, yang menurut perkiraan para pedagang akan diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya.

Berdasarkan pantauan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lamongan, kenaikan terjadi di empat pasar, yaitu Pasar Babat, Pasar Blimbing, Pasar Sidoharjo dan Pasar Mantup, Minggu (13/12/2020). Di empat pasar itu, harga telur ayam ras yang sebelumnya berada di kisaran Rp 24.000 per KG, naik menjadi Rp 27.000 per KG.

Tidak hanya telur, beberapa jenis sayuran juga mengalami kenaikan. Seperti kubis mengalami kenaikan dari Rp 7.000 naik menjadi Rp 8.000 per KG, tomat yang semula Rp 8.000 menjadi Rp 12.000 per KG, wortel naik dari Rp 12.000 menjadi Rp 14.000 per KG dan buncis yang semula Rp 10.000 menjadi Rp 12.000 per KG.

Kemudian bawang merah juga sudah terpantau di harga Rp 38.000 per KG, padahal sebelumnya Rp 35.000 per KG, diikuti bawang putih yang sebelumnya Rp 22.000 menjadi Rp 23.000 per KG. "Kenaikan harga yang cukup signifikan berlaku pada semua jenis cabai, " kata Kepala Disperindag Lamongan, M Zamroni kepada SURYA.

Bisa dimaklumi, komoditas cabai memang paling rentang terseret fluktuasi harga di setiap momen penting. Kali ini cabai keriting mengalami lonjakan luar biasa, yaitu naik Rp 20.000 sampai Rp 25.000 per KG. Sehingga dari semula Rp 33 ribu per KG, kini menjadi Rp 55.000 per KG.

Kemudian harga cabai rawit yang sebelumnya Rp 22.000 kini menjadi Rp 48.000 per KG, atau lebih dari 100 persen. Analisa Zamroni, kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu tingginya permintaan menjelang akhir tahun dan faktor cuaca.

"Menjelang akhir tahun jelas sangat berpengaruh. Selain meningkatnya permintaan, ada juga yang dipengaruhi oleh cuaca seperti cabai dan bawang. Kalau naiknya permintaan, terjadi pada telur ayam ras," kata Zamroni.

Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok di Lamongan tersebut sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir. "Perkiraan sudah empat hari," katanya.

Meskipun mulai ada peningkatan permintaan dan kenaikan harga, namun untuk ketersediaan barang masih cukup aman. "Kalau ketersediaan masih cukup, apalagi telur, " katanya.

Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan antisipasi seperti melakukan operasi pasar untuk menjaga kestabilan harga. Sementara untuk harga bahan pokok lain seperti beras, daging dan gula masih stabil.

Untuk beras bengawan tercatat masih Rp 13.000 per KG, beras super Rp 10.000 per KG, kualitas premium Rp 9.000 serta kualitas medium Rp 8.000 per KG. Sedangkan harga daging sapi tetap berada di kisaran Rp 100.000 per KG, ayam broiler Rp 37.000 per KG dan ayam kampung Rp 60.000 per KG. ****