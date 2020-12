Universitas Muhammadiyah Gresik Gelar Konferensi Internasional, Tari Damar Kurung Sajian Pembukanya

SURYA.CO.ID, GRESIK - Universitas Muhammadiyah Gresik menggelar Universitas Muhammadiyah Gresik Engineering, Social Science, and Health International Conference (UMGESHIC) 2020, Jumat (11/12/2020).

Kegiatan tersebut dibuka dengan menyajikan Tari Damar Kurung yang dikreasikan oleh Masmundari.

Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik (UMG), Prof. Dr. Ir. Setyo Budi, mengatakan, UMGESHIC merupakan kegiatan konferensi internasional yang diselenggarakan secara daring.

Kegiatan ini diikuti peserta mencapai 224 peserta dari berbagai perguruan tinggi.

Lebih lanjut Setyo Budi, mengatakan, UMGESHIC 2020 ini merupakan kegiatan konferensi internasional yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Gresik bekerjasama dengan beberapa co-host.

Di antaranya, Universitas Madura, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Universitas NU Surabaya, Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia, Stanford University California, University of Canberra, Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Sultanate of Oman dan University of Sulaimani Iraq.

"Kegiatan UMGESHIC ini dibuka dengan opening ceremony, menyajikan Tari Damar Kurung yang dikreasikan oleh Masmundari dan ditampilkan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Gresik. Kegiatan ini juga melestarikan kesenian daerah," kata Setyo Budi.

Adapun Damar Kurung merupakan lampion kayu berbentuk segi empat dengan sudut menyerupai segi tiga di bagian atasnya dan keempat sisinya berhiaskan lukisan Damar Kurung.

"Damar kurung ini merupakan salah satu icon Kabupaten Gresik yang merupakan warisan budaya Gresik," imbuhnya.

Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Keynote Speaker.

Pembicaranya yaitu Rusly Harsono MD MBA MSc FAAP dari Stanford University California (US), Tito Vivas-Buitrago MD PhD dari Mayo Clinic Florida (US), Dr Hasimah Ja’afar dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Malaysia, serta Pregiwati Pusporini PhD dari Universitas Muhammadiyah Gresik.

Setelah menyampaikan materi, peserta yang mengikuti kegiatan UMGESHIC 2020 melalui daring dapat menyampaikan pertanyaan dan berdiskusi langsung dengan pembicara, baik secara langsung ataupun melalui chat.

"Meskipun harus dilaksanakan secara daring, peserta kegiatan UMGESHIC 2020 tetap mengikuti kegiatan dengan baik dan antusias," imbuhnya.