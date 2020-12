Lirik dan Chord Lagu Fana Merah Jambu - Fourtwnty yang Viral di TikTok, Berdansa Sore Hariku

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu Fana Merah Jambu - Fourtwnty yang sedang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Fana Merah Jambu - Fourtwnty banyak dicari semenjak viral di TikTok.

Sekedar informasi, Fourtwnty adalah grup musik indie asal Indonesia, beranggotakan Ari Lesmana, Nuwi dan Roots.

Fana Merah Jambu merupakan salah satu single dalam album kedua Fourtwnty bertajuk Lelaku.

INTRO Am C

C Fm C

Di depan teras rumah

Fm C Em Fm

Fana merah jambu, ku berdua

C Fm C

Momen momen tak palsu

Fm C Em Fm

Air tuhan turun, aromamu

Em Fm

Tersalurkan aliran syaraf buntu

Em Am Fm

Martin tua media pembuka

Reff

C

Berdansa sore hariku

Em

Sejiwa alam dan duniamu

Am Fm

Melebur sifat kakuku

C Fm C

Hal bodoh jadi lucu

Fm C Em Fm

Obrolan tak perlu... kala itu

Em Fm

Tersalurkan aliran syaraf buntu

Em Am Fm

Martin tua media pembuka

Kembali ke Reff

Am G C

Rasanya tak cukup waktu

A Am

Terlalu cepat berlalu

G C C7

Soreku nyaman denganmu

Am G Em A

Menarilah, menarilah

Am G A E

Menarilah denganku

Am G

Genggam tangan cokelatku

Em A

Berputar putar denganku

Am G A E

Menarilah denganku

Am G

Menarilah, menarilah