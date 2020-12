Chord Lagu Memikirkan Dia - Seventeen Viral di TikTok, Resah Hati Ini Tanpanya

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu Memikirkan Dia dari Seventeen belakangan viral di TikTok.

Salah satu liriknya, Resah Hati Ini Tanpanya Memikirkan Dia.

Langsung saja ini chord lagu Memikirkan Dia dari Seventeen.

Intro : C..

C Am G

C Am G

C G Am

Tuhan ku lagi sendiri

G Dm

Memikirkan dia

F G

S'lalu tentang dirinya

C G Am

Tuhan ini jeritan jiwaku

G Dm

Jeritan tentang hatiku

F G

Semua keluh kesahku

F G

Semua keluh kesahku

Chorus :

F G Em

Resah hati ini tanpanya

Am Dm

Memikirkan dia

G C

S'lalu tentang dia yang memberikan

F

Indahnya cinta

G Em

Untuk kumiliki

Am Dm

Menggenggam indahnya dunia

G C

Sampai waktu menghentikan semua

Intro : C Am Em

C Am Em

C G Am

Tuhan setiap detik demi detik

G Dm

Ku s'lalu merindukannya

F G

S'lalu tentang dirinya

F G

Semua tentangnya

==> Kembali ke : Chorus

Int. : E F C

E F G

==> Kembali ke : Chorus

Intro : F G Em

Am Dm G C

F

Indahnya cinta

G Em

Untuk kumiliki

Am Dm

Menggenggam indahnya dunia

G C

Sampai waktu menghentikan semua