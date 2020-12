Chord dan Lirik Lagu O Holy Night - Mariah Carey 'Fall on Your Knees'

Surya.co.id, - Berikut chord dan lirik lagu O Holy Night yang dibawakan oleh Mariah Carey, salah satu lagu menyambut hari raya natal.

O Holy Night menjadi salah satu lagu untuk menyambut hari raya natal.

Dalam versi yang dibawakan oleh Mariah Carey ini, chord lagu yang bisa dipelahari akan mengikuti kunci dasar dari C.

Berikut chord dan lirik lagu O Holy Night

Chord dan Lirik Lagu O Holy Night - Mariah Carey:

C F C

O holy night, the stars are brightly shining;

G7 C

It is the night of the dear Savior’s birth!

C F C

Long lay the world in sin and error pining,

Em B7 Em

Till He appeared and the soul felt its worth.

G7 C

A thrill of hope, the weary soul rejoices,

G7 C

For yonder breaks a new and glorious morn.

Am Em Dm Am

Fall on your knees, O hear the angel voices!

C G7 C F C G7 C

O night divine, O night when Christ was born!

G7 C F C G7 C

O night, O holy night, O night divine!

C F C

Led by the light of faith serenely beaming,

G7 C

With glowing hearts by His cradle we stand.