Chord Lagu Takkan Terganti - Kangen Band Viral di TikTok, Dari Dalam Hati Kau Takkan Terganti

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Takkan Terganti dari Kangen Band yang viral di TikTok.

Langsung saja ini chord dan Lirik Lagu Takkan Terganti - Kangen Band

Intro: G..C..G..D..

G C

Ku bersyukur memiliki kamu

Am D

Ku bahagia ada disampingmu

Bm Em

Hati ini terasa tenang

C D

Bila kau selalu bersama diriku..

G C

Ku terima kekurangan kamu

Am D

Kau terima kekurangan aku

Bm Em

Lengkapilah lembar jalanku

C D

Untuk mengarungi disetiap langkahku..

*)

C

Dari dalam hati

D

Kau takkan terganti

G -D/F#-Em

Sampai nanti aku mati..

C

Dari dalam hati

D

Kau takkan terganti..

Reff:

G C

Kucintai kau setulus hati

D G

Kusayangi kau sepenuh hati

Em Am

Aku mohon kau tetap disini

C D

Menemani aku sampai akhir nanti..

G C

Kan kujaga kau slama-lamanya

D G

Sampai raga tak lagi bernyawa

Em Am

Aku mohon kau tetap setia

C D

Menemani aku sampai akhir dunia..

Musik: G..C..Am..D..

G..C..Am..D..

*)

C

Dari dalam hati

D

Kau takkan terganti

G -D/F#-Em

Sampai nanti aku mati..

C

Dari dalam hati

D

Kau takkan terganti..

