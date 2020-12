Chord dan Lirik Lagu Geronimo - Sheppard yang Viral di TikTok, Sabet Penghargaan ARIA Music Awards

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Geronimo - Sheppard yang sedang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Geronimo - Sheppard banyak dicari semenjak viral di TikTok, dan pernah menyabet nominasi Song of The Year oleh ajang penghargaan ARIA Music Awards.

Baca juga: Chord dan Lirik Lagu Aduh Mamae atau Sio Mama - Nanaku Kunci G, Lagu Daerah Ambon Viral di TikTok

Baca juga: Sosok Emak-emak Viral di TikTok Emosi dengan Glenca Chysara di Ikatan Cinta, Sampai Pukul-pukul TV

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Lirik dan Chord Lagu Geronimo - Sheppard'

[VERSE 1]

G

Can you feel it?

G/F# G

Now it's coming back

G/F# G

We can steal it

G/F# G

If we bridge this gap

G/E C

I can see ya

G/F# G

Through the curtains of the waterfall

G

When I lost it

G/F# G

Yeah you held my hand

G/F# G

But I tossed it

G/F# G

Didn't understand

G/E C

You were waiting

G/F# G

As I dove into the waterfall

[CHORUS]

G Am

So say geronimo, say geronimo

Em C

Say geronimo, say geronimo

G Am

So say geronimo, say geronimo

Em C

Say geronimo

G Em C

Can you feeeeeeel my love?

G Am Em C

(Bombs away, bombs away, bombs away)

G Em C

Can you feeeeeeel my love?

G Am Em C

(Bombs away, bombs away, bombs away)

[VERSE 2]

G

Well we rushed it

G/F# G

Moving way too fast

G/F# G

And we crushed it

G/F# G

But it's in the past

G/E C

We can make this leap

G/F# G

Through the curtains of the waterfall