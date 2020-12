Chord dan Lirik Lagu Pilih Saja Aku - Petra Sihombing Viral di TikTok, Cinta Mengapa Kau Sengsara

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Pilih Saja Aku - Petra Sihombing yang sedang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Pilih Saja Aku - Petra Sihombing memang banyak dicari semenjak trending dan viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Chord Gitar Lagu Pilih Saja Aku - Petra Sihombing: Cinta Mengapa Kau Sengsara Benci Ku Melihatnya'

E A E

Cinta mengapa kau sengsara benci ku melihatnya

E B E

Oh oh dia itu siapa bisa membuatmu merana

B E A E

Cinta apa kau tak bahagia sini denganku saja

E B E B

Oh oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya

G#m A

Jauh dalam hatimu aku tahu

F#m B

Engkau ingin ada orang yang selalu

G#m A

Mencinta dan memelukmu setiap waktu

F#m B E

Kalau dia tak mampu pilih saja aku

B E A E

Cinta apa kau tak bahagia sini denganku saja

E B E B

Oh oh dia itu siapa aku ini lebih baik darinya

G#m A

Jauh dalam hatimu aku tahu

F#m B

Engkau ingin ada orang yang selalu

G#m A

Mencinta dan memelukmu setiap waktu

F#m B E

Kalau dia tak mampu pilih saja aku

A Am G#m

Ini hatiku untukmu

C#m F#m B

Percayalah padaku sayangku

F# B G#m C# A#m D# G#m C#

F# B

Jauh dalam hatimu aku tahu

G#m C#

Engkau ingin ada orang yang selalu

F# B

Mencinta dan memelukmu setiap waktu

G#m C#

Kalau dia tak mampu pilih saja aku

F# B

Jauh dalam hatimu aku tahu

G#m C#

Engkau ingin ada orang yang selalu

F# B

Mencinta dan memelukmu setiap waktu

G#m C#

Kalau dia tak mampu pilih saja aku

F# B

Jauh dalam hatimu aku tahu

G#m C#

Engkau ingin ada orang yang selalu

F# B

Mencinta dan memelukmu setiap waktu

G#m C#

Kalau dia tak mampu pilih saja aku