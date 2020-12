Usung Konsep Well-Being, The Westin Surabaya Tawarkan Pengalaman Menginap Sehat

SURYA.CO.ID | SURABAYA - Di tengah pandemi COVID-19, kesehatan menjadi isu amat penting di masyarakat.

Kesadaran untuk menjadi sehat di tengah kondisi tidak menentu ini membuat masyarakat berpikir dua kali sebelum melakukan sesuatu seperti, bepergian, makan, hingga menginap.

Terutama menjelang musim liburan seperti saat ini, di mana masyarakat yang mulai bosan berada di rumah saja, harus mencari lokasi liburan yang tak hanya menarik, namun juga menerapkan protokol kesehatan ketat.

Hal itu pun dilakukan pada hotel-hotel yang kini makin dilirik masyarakat sebagai opsi tempat liburan menarik dan juga sehat.

Salah satu hotel yang menjamin keamanan dan kesehatan pengunjung hingga staff yakni, The Westin Surabaya yang baru saja dibuka pada Senin (7/12/2020) kemarin.

"Sebenarnya konsep ini bukan sebuah kebetulan karena sedang ada pandemi. Sejak dulu, di beberapa hotel The Westin lainnya, kami sudah menerapkan konsep well-being demi pengalaman menginap sehat para pengunjung," terang Alamsyah Jo, Complex General Manager of The Westin Surabaya & Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah.

Dalam konsep well-being, The Westin Surabaya memiliki enam pilar penyangga di antaranya, eat well, move well, dan sleep well, work well, play well, dan feel well. Pilar-pilar tersebut diwujudkan dalam pelayanan dan pengalaman yang didapat para pengunjung.

"Seperti namanya, pilar tersebut bisa dirasakan langsung oleh pengunjung lewat makanan yang kami sediakan, pengalaman tidur di signature bed Heavenly Bed and Bath di tiap kamar, fasilitas olahraga, dan lain sebagainya," tambahnya.

Di tengah pandemi seperti saat ini, Alamsyah Jo merasa The Westin akan menjadi hotel yang banyak dicari oleh masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Bahkan saat ini, setengah dari 204 kamar yang tersedia sudah penuh terisi.

"Hotel kami telah lolos sertifikasi protokol kesehatan dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) jadi masyarakat tak perlu khawatir jika ingin menghabiskan waktu di sini," tutupnya.