Melisha Sidabutar Peserta Indonesian Idol yang Meninggal Ternyata Kembar, Nyanyi Lagu Duka di Audisi

SURYA.CO.ID - Inilah profil dan biodata Melisha Sidabutar, peserta Indonesian Idol 2021 yang meninggal dunia saat ajang ini memasuki babak eliminasi 2.

Kabar meninggalnya Melisha Sidabutar diketakui dari akun instagram resmi Indonesian Idol, Rabu (9/12/2020) dini hari.

"Beautiful soul is never forgotten"

Keluarga besar Indonesian Idol turut berduka cita atas berpulangnya "Melisha Sidabutar"

Kontestan Top 35 #IdolSpecialSeason

Rest In Peace @melishapricilla," tulis akun @indonesianidolid.

Hingga berita diunggah, belum diketahui penyebab meninggalnya Melisha Sidabutar.

Siapa sebenarnya Melisha Sodabutar?

Berikut profil dan biodatanya:

1. Baru 19 tahun

Dalam perkenalan di babak audisi Indonesian Idol 2020, Melisha menyebut usianya masih 19 tahun.

Dia berasal dari kota Bekasi.

"Saya sangat cinta musik dari SD kelas 2. Suka banget musik, nyanyi, semuanya rentang musik