Lirik dan Chord Lagu All I Ask - Adele, Trending Lagi Setelah Dicover Melisa Indonesian Idol 2021

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut lirik dan chord lagu All I Ask - Adele yang sempat dicover oleh Melisa Sidabutar, peserta Indonesian Idol 2021.

Lirik dan chord lagu All I ask milik Adele kembali ramai diburu warganet setelah dibawakan Melisa Sidabutar saat babak eliminasi Indonesian Idol 2021.

[Intro]

E G#m A B

[Verse]

E G#m

I will leave my heart at the door

A

I won't say a word

B

They've all been said before, you know

E G#m

So why don't we just play pretend

A

Like we’re not scared of what is coming next

B G# G#/C

Or scared of having nothing left

[Pre-Chorus]

C#m E/B

Look, don't get me wrong, I know

F#m

There is no tomorrow

F#m7/B

All I ask