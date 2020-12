Chord dan Lirik Lagu Rumpang - Nadin Amizah Kunci C, Katanya Mimpiku Akan Terwujud

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

Berikut chord dan lirik lagu Rumpang - Nadin Amizah dengan kunci dasar C.

Lagu Rumpang - Nudin Amizah telah dirilis pada 2018 silam dan kini kembali populer di TikTok.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Rumpang - Nudin Amizah selengkapnya

C C C C

C G C

Pagi tadi aku masih menangis

C G C

Ada rasa yang tak kunjung mati

F G Am

Ada seseorang di atasku

F G C

Menahan semua rasa malu

C G C

Sempat ku berpikir masih bermimpi