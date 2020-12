Chord dan Lirik Lagu Aduh Mamae atau Sio Mama - Nanaku Kunci G, Lagu Daerah Ambon Viral di TikTok 

Penulis: Alif Nur | Editor: Iksan Fauzi

Berikut chord dan lirik lagu Aduh Mamae atau Sio Mama - Nanaku yang viral di TikTok.

Lagu Sio Mama atau Aduh Mamae merupakan lagu daerah asal Ambon.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Sioa Mama atau Aduh Mamae selengkapnya.

[INTRO]

C G D G - D G

G

b'rapa puluh tahun lalu

C G

beta masih kacile

G

beta inga tempo itu

A

(Sio) Mama gendong

D

gendong betae..

G

sambil mama bakar sagu

C G

Mama manyanyi (Sio) bujuk-bujuk

C G

la sampe basar bagini

D D7 G D

beta seng lupa Mama e…

[REFF]

G

Sio Mama e

C G D

beta rindu mau pulang'e

G

Sio Mama e

A D

mama sulia…kurus lawange

G

beta balom balas mama

C G

Mama pung cape sio doloe

C G Em

Sio tete manise ee

Am D G (D)

jaga beta pung mama ee..