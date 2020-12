Chord Lagu Halalkanmu - Aron Ashab Viral di TikTok, Kuingin Nikahi Kamu

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut chord lagu Halalkanmu yang viral di TikTok.

Lirik lagu Halalkanmu dari Aron Ashab yang viral adalah Kuingin Nikahi Kamu, Jadikan Kau Istriku, Kuingin Kau Jadi Ibu dari Anak-anakku.

Halalkanmu - Aron Ashab

[Intro] G C Am D

G C

Sejak pertama bertemu

Am D

Kutahu ada yang berbeda dari dirimu

G C

Kusuka pada wajahmu

Am D

Dan aku tak mau berlama-lama menunggu

G

Kuingin nikahi kamu

C

Jadikan kau istriku

Am

Kuingin kau jadi ibu

D

Dari anak-anakku

G

Sebut namamu binti ayahmu

C

Dan semua wali 'kan berkata sah

Am D

Ini gila tapi kumau halalkanmu

G C Am D

Oooououououuoooo halalkanmu 2x

G C

G C Am D

Oooououououuoooo halalkanmu 2x