Chord dan Lirik Lagu Rolling Star - YUI, Ost Anime Bleach 'Mou Gaman Bakka Shiterannai Yo'

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Simak chord dan lirik lagu Rolling Star yang dinyanyikan oleh Yui, jadi Ost Bleach.

Lagu Rolling Star dirilis oleh penyanyi kenamaan asal Jepang yaitu Yui pada tahun 2007 silam.

Lagu ini mencapai kesuksesan usai menjadi opening dari serial anime populer yaitu Bleach.

Berikut Chord dan Lirik Lagu Rolling Star yang dinyanyikan oleh YUI

Chord Rolling Star - YUI

D G

Mou gaman bakka shiterannai yo

D G

Iitai koto wa iwanakucha

D G

Kaerimichi yuugure no basutei

D G

Ochikon da senaka ni bye bye bye

F#m G

Kimi no fighting pose

F#m G

Misenakya oh oh

Reff 1:

Bm D

Yume ni made mita you na sekai wa

A G

Arasoi mo naku heiwa na nichijou

Bm D

Demo genjitsu wa hibi to rabutte

A G

Tama ni kuyandari shiteru Son'na rolling days

Bm D A G 2x

D G

Koronjattatte iin janai no

D G

Son toki wa waratte ageru

D G

Norikonda basu no oku kara

D G

Chiisaku hohoemi ga mieta

F#m G

Kimi wo tayori ni

F#m G

Shiteru yo oh oh