Chord Lagu Salam Dariku - Didik Budi Viral di TikTok, Oh Tuhan Tolonglah Sampaikanlah Salamku

SURYA.co.id - Lagu Salam Dariku dari Didik Budi kini viral di TikTok.

Langsung saja ini chord Lagu Salam Dariku, lengkap liriknya yang viral, Oh Tuhan Tolonglah Sampaikanlah Salamku Kepadanya

Salam Dariku - Didik Budi

[Intro]

C F G C

Am Dm G C..

C F G

hari hariku lalui sendiri di sini

C Am

ku berteman sepi tanpa hadirmu

Dm

yang membuatku merasakan

G C

rindu di hatiku..

C F G

kini jarak memisahkan cerita ini

C Am

tapi bukan penghalang sebuah hubungan

Dm

yang ku harap hanyalah doa

G C

semoga kita cepat berjumpa..

[Reff]

F G

oh Tuhan tolonglah

Em Am

sampaikanlah salamku kepadanya

Dm G

untuk dia yang belum bisa

C

ku tatap indah wajahnya..

F G

oh Tuhan tolonglah

Em Am

sampaikanlah salamku kepadanya

Dm G

untuk dia yang belum bisa

C

ku tatap indah wajahnya..

[Musik]

F G Em Am

Dm G C..