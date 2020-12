Chord Lagu Holiday - Nella Kharisma Viral di TikTok, Sibuk Mikirin Hidup yang Penuh Tanda Tanya

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Lagu Holiday dari Nella Kharisma sedang viral di TikTok.

Liriknya Sibuk Mikirin Hidup yang Penuh Tanda Tanya. Lanngsunh saja ini chord lagu Holiday serta liriknya.

Holiday - Nella Kharisma

Am F

Everyday is holiday..

G C

still follow me in my way..

-G/B Am F

with my music you can fly..

G C

everything is gonna be okay..

.

Intro : Am F G C

Am F G C

.

C

Sibuk mikirin hidup

F

yang penuh tanda tanya

G

cuekin aja jalani aja

C

ikutilah alurnya..

Am

saat kau lelah

Dm

dan mulai resah

G

bernyanyilah saja

C

syalalala..

.

Am

Ketika sakit hati

F

Tiada yang peduli

G

Ingat banyak yang

C

Lain menanti

Am

Tinggalkan bebanmu

Dm

Lepaskan..

G C

Enjoy aja..

.

Reff:

Am F

Everyday is holiday..

G C

Still follow me in my way..

Am F

With my music yau can fly..

G C

Everything is gonna be okay..

.

Am F

Everyday is holiday..

G C

Still follow me in my way..

Am F

With my music yau can fly..

G C

Everything is gonna be okay..

.

C

Hitam putih hidup itu lumrah

F

jangan cepat kalah dan menyerah

G

lihatlah bintang malam menemanimu

C

dia bersinar takkan mati (hoo..)

Am

dan jangan lagi

Dm

kau ingat masa lalu

G C

penak jomblo mblo mblo mblo mblo

.

C

Hey mblo

F

ojo plonga plongo

G

reneo ngobrol jomblo

C

ojo podo loyo

Am

wes tak kandani

Dm

bola bali

G

tresno ra kudu

C

ra kudu nduweni..

.

Reff:

Am F

Everyday is holiday..

G C

still follow me in my way..

Am F

with my music yau can fly..

G C

everything is gonna be okay..

.

Am F

Everyday is holiday..

G C

still follow me in my way..

Am F

with my music yau can fly..

G C

everything is gonna be okay..

.

Am F

Everyday is holiday..

G C

still follow me in my way..

Am F

with my music yau can fly..

G C

everything is gonna be okay..

C

ho..oo...

.

Am F

Everyday is holiday..

G C

still follow me in my way..

Am F