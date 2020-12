Chord dan Lirik Lagu Sobakasu - Judy and Mary, Ost Samurai X 'Omoide Wa Itsu Mo Kirei Dake Do'

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

Surya.co.id, - Simak Chord dan Lirik lagu Sobakasu yang dinyanyikan oleh Judy and Mary, Ost Samurai X.

Lagu Sobakasu menjadi salah satu lagu kenangan bagi pecinta anime era 90an sampek 2000an awal.

Pasalnya, lagu ini merupakan lagu opening pertama dalam serial anime Samurai X, atau yang mempunyai nama asli Rurouni Kenshin.

Berikut Chord dan lirik lagu Sobakasu:

Chord Sobakasu - Judy and Mary

A C#7 D

Dai kirai datta sobakasu wo chotto

F

Hito na deshite tameikiwo hitotsu

E F#m

Hebi kyuu no koi wa migoto ni

D E

Kakuzatou to isshou ni toketa

A C#7 D

Mae yorimo motto yaseta mune ni chotto

F

Chikutto sasaru toge ga itai

E F#m Bm E7 A A7

Hoshiuranai mo ateni naranai wa

C#m7 D C#m7 D

Motto tooku made isshou ni yuketara nee

Bm C#m D E E7

Ureshikute sore dake de

A C#m F#m

Omoide wa itsu mo kirei dake do

D A/C# Bm E7

Sore dake ja onaka ga sukuwa

A C#m F#m

Hontou wa setsunai yoru nano ni

D G#7 C#m7 F#7 D E A

Doushite kashira? Ano hito no egao mo omoidasenai no

A C#7 D F

Kowashite naoshite wakatteru no ni

E F#m D E7

Sore ga atashi no seikaku dakara

A C#7 D F

Modokashii kimochi de ayafuyana mama de

E F#m Bm E7 A A7

Sore demo ii koi wo shitekita

C#m7 D C#m7 D

Omoikiri aketa hidari mimi no piasu niwa nee

Bm C#m D E7 E E7

Waraenai episoodo

A C#m F#m

Sobakasu no kazu wo kazoete miru

D A/C# Bm E7

Yogoreta nuigurumi daite

A C#m F#m

Mune o sasu toge wa kienai kedo

D G#7 C#m7 F#7

Kaeruchan mo usagichan mo

D E7 D C#m Bm E7

Waratte kureru no

A C#m F#m

Omoide wa itsumo kirei dakedo

D A/C# Bm E7

Sore dake ja onaka ga suku no

A C#m F#m

Hontou wa setsunai yoru nano ni

D G#7 C#m7 F#7 D E A C#m

Doushite kashira? Ano hito no namida mo omoidasenai no

D A D C#m Bm E7 A C#m D A

Omoidasenai no

D C#m Bm E7 A

Doushite nano?