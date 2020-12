Lirik dan Chord Lagu Suaramu Syairku - Harry Viral di TikTok, Bila Bermimpi Kamu Jaga dari Tidurku

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Simak lirik dan chord lagu Suaramu Syairku - Harry yang sedang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Suaramu Syairku - Harry memang banyak dicari semenjak trending dan viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Tribun Manado dalam artikel 'Chord dan Lirik Lagu Suaramu Syairku - Harry, Kunci Gitar Dasar C, Bila Bermimpi Kamu'

Intro :

Gm Am F Am G F E

Am

pandanglah aku.. hembuskan nafasmu..

A Dm

kerana aku.. amat rindukanmu..

G Dm G

janganlah jangan.. kau jauh dariku..

F E

tanpa wajahmu.. kelam duniaku..

Am

bisikkan aku.. katakan cintamu

A Dm

kerna suaramu.. bersyair laguku..

G Dm G

dendangkan aku.. dengarkan padaku

F E Am

dakaplah aku.. wahai kekasihku

E Am Dm

bila bermimpi kamu.. jaga dari tidurku

G Am G

aku sebut namamu.. aku seru cintamu..

E Am

engkaulah kekasihku..

Dm

hanya engkau nyawaku..

G C

akulah perindumu.. akulah pencintamu..

F G F

bawaku bersamamu.. agar hilang resahku

G E Am

eratkan dakapanmu.. dekatlah padaku

E Am G Am

cinta berpadu..

Interlude :

F -G Am C-Bm-Am F E

Am Dm

bila bermimpi kamu.. jaga dari tidurku

G Am

aku sebut namamu.. aku seru cintamu..

E Am

engkaulah kekasihku..

F

hanya engkau nyawaku..

G C

akulah perindumu.. akulah pencintamu..

F G F

bawaku bersamamu.. agar hilang resahku

G E Am G Am

eratkan dakapanmu.. dekatlah padaku

Am

bisikkan aku.. katakan cintamu

A Dm

kerna suaramu.. bersyair laguku..

G Dm G

dendangkan aku.. dengarkan padaku

F E Am

dakaplah aku.. wahai kekasihku..