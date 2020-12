Lirik dan Chord Lagu Kedua Kalinya - Sheryl Shenafia, 'Sudah Lamaku dan Dia Berpisah'

Penulis: Arum | Editor: Adrianus

G D G

.

G D

Sudah lamaku dan dia berpisah

G D

Rupanya hati masih saja terluka

.

Em A D

Ku memilih untuk sendiri

Em A

Hanya bisa berharap tak terulang lagi

.

D Am G

Jatuh hatiku yang pertama

Gm Bm

Sempat buat ku kecewa

Em G A

Dan meragukan jatuh cinta

.

D Am G

Sementara ku akan terlepas

Gm Bm

Dari hubungan asmara

E G

Ku belum siap terjatuh

A

Untuk kedua kalinya

.

G D

.

G D

Sudah sudahlah ku yakinkan ragaku

G D

Kau sebatas kenangan dari aku yang dulu

Em A D

Ku memilih untuk sendiri

Em A

Berupaya tak mengingat dia lagi

.

D Am G

Jatuh hatiku yang pertama

Gm Bm

Sempat buat ku kecewa

E G A

Dan meragukan jatuh cinta

.

D Am G

Sementara ku akan terlepas

Gm Bm

Dari hubungan asmara

E G

Ku belum siap terjatuh

A

Untuk kedua kalinya

.

Em F#m

Aku tak mau disakiti

G

Percuma hatiku berani

Bm E

Aku tak mau disakiti

G A Em

Dan terjatuh untuk kedua kalinya

A Em

Untuk kedua kalinya

A D

Untuk kedua kalinya