Kejutan Spesial Amanda Manopo dari Billy Syahputra saat Ulang Tahun, Arya Saloka Beri Ucapan Manis

SURYA.CO.ID - Amanda Manopo mendapat kejutan ulang tahun yang ke-21 dari kekasihnya, Billy Syahputra.

Billy Syahputra bahkan datang ke lokasi syuting Amanda Manopo sembari membawakan hadiah spesial.

Tidak hanya Billy Syahputra, Arya Saloka juga turut memberikan ucapan manis kepada lawan mainnya tersebut.

Melansir dari cuplikan video yang beredar, saat itu tampak Amanda Manopo tengah dapat bagian syuting.

Di belakang, rupanya Elsa ( Glenca Chysara) dan Nino ( Evan Sanders) menyiapkan sebuah kue ulang tahun.

"Happy birthday to you, Happy birthday to you," ucap para pemain Ikatan Cinta.

Kaget dengan kejutan itu, Amanda Manopo pun tak bisa berkata banyak.

"Terima kasih, terima kasih," kata Amanda Manopo

Setelah itu, Amanda Manopo meniup lilin.