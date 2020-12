Update Covid -19 Kota Madiun Jumat 4 Desember 2020, Bertambah 11 Kasus Positif, Total 234 Orang

Peta kesembuhan kasus covid-19 Kota Madiun per Jumat (4/12/2020).

SURYA.co.id|MADIUN - Jumlah pasien Covid-19 di Kota Madiun meningkat cukup pesat. Sebanyak 11 warga Kota Madiun, terkonfirmasi positif Covid-19, pada Jumat (4/12/2020)

Berdsarkan data dari Kominfo Kota Madiun, tambahan 11 pasien Covid-19 tersebut, terdiri dari delapan orang warga Kelurahan Madiun Lor dan tiga orang warga Kelurahan Demangan.

Kasus no 224, berinisial ST, laki-laki berusia 36 tahun. Kasus no 225, berinsial AZ, perempuan berusia 9 tahun. Kasus no 226, berinisial TC, perempuan berusia 10 tahun.

Kasus no 227, berinsial DP, laki-laki berusia 59 tahun. Kasus no 228, berinisial GZ, laki-laki berusia 6 tahun. Kasus no 229, berinisial NN, perempuan berusia 13 tahun.

Kasus no 230, berinsial DW, perempuan berusia 33 tahun. Kasus no 231, berinsial WD, laki-laki berusia 38 tahun.

Kedelapan pasien di atas merupakan warga Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo. Delapan pasien ini merupakan kontak erat kasus konfirm no 209.

Setelah kasus no 209 terkonfirmasi, dilakukan pemeriksaan rapid tes dan swab tes pada 12 orang yang melakukan kontak.

Hasil rapid tes diketahui enam orang reaktif dan hasil swab keluar setelahnya, menyatakan delapan orang positif Covid-19.

Saat ini seluruh kontak yang terkonfirmasi positif melakukan isolasi mandiri dengan pantauan dari Puskesmas wilayah.

Sedangkan tiga pasien konfirmasi Covid-19 nomor 232 hingga 233 merupakan warga Kelurahan Demangan, Kecamatan Taman.