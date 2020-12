Lirik dan Chord Lagu Bukan Rayuan Gombal - Judika yang Viral di TikTok, Dengarlah Sayangku

Penulis: Arum | Editor: Musahadah

Lirik dan chord lagu Bukan Rayuan Gombal - Judika.

Lirik dan chord lagu Bukan Rayuan Gombal milik Judika sedang banyak dicari setelah viral di TikTok.

G Am C

Duhai kekasih pujaan yang s'lalu di hati

G

Aku menunggumu

Am C

Engkau gadis yang s’lalu hadir dalam mimpiku

G

Di setiap tidurku

G Am C G

Dengarkanlah, aku cinta

Am C

Ingin aku, selalu menjaga dirimu

C G

Menemani di setiap waktu

[Chorus]

G D

Dengarlah sayangku tiada yang lain saat ini

C

Engkaulah yang ada di hati

G

Engkaulah yang ada di hati

G D

Duhai kekasihku hanyalah dirimu yang kumau

C G

Tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu

G Am C

Dengarlah puisi yang akan aku berikan

G

Ungkapan hatiku

Am C

Tiada lain yang bisa kuberikan, Oooh...

G F

Hanyalah cintaku yeah...

[Chorus]

G D

Dengarlah sayangku tiada yang lain saat ini

C

Engkaulah yang ada di hati

G

Engkaulah yang ada di hati

G D

Duhai kekasihku hanyalah dirimu yang kumau

C G Bm

Tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu Ooohh..

[Bridge]

Em D C

Aku ingin menemani harimu

G

Dan mencoba mengisi rasa kesepian di hatimu Oooh..

Em D C

Sampai nanti hanya s’lalu namamu

C D

Selalu namamu yang ada di dalam lubuk hatiku yeah,

[Chorus]

G D

Dengarlah sayangku tiada yang lain saat ini

C

Engkaulah yang ada di hati

G

Engkaulah yang ada di hati

G D

Duhai kekasihku hanyalah dirimu yang kumau

C C

Tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu

[Interlude] G F Em C

[Back to Chorus]