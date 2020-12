Chord dan Lirik Lagu Fukai Mori - Do As Infinity, OST Inuyasha 'Boku-Tachi Wa Ikiru Hodo Ni'

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Simak Chord dan Lirik Lagu Fukai Mori yang dinyanyikan oleh Do As Infinity, OST Anime Inuyasha.

Lagu Fukai Mori menjadi salah satu lagu yang menjadi opening dalam anime legendaris Inuyasha.

Dirilis pada tahun 2001 silam, lagu yang dinyanyikan oleh Do As Infinity ini menjadi salah satu lagu monumental dan diingat bagi pecinta anime Inuyasha.

Chord dan Lirik Lagu Fukai Mori - Do As Infinity

[Intro]

Eb Bb F Gm

Eb Bb F Gm

Eb Bb F Gm

fukai fukai mori no oku ni ima mo kitto

Eb Bb F Gm

okizari ni shita kokoro kakushite'ru yo

.

Eb Bb F Gm

sagasu hodo no chikara mo naku tsukarehateta

Eb Bb F Gm

hitobito wa eien no yami ni kieru

.

C G D Em C G Dsus-D-Dsus2-D Bsus B {1}

chisai mama nara kitto ima demo mieta ka na

.

Em Cmaj7 D G D/F#

boku-tachi wa ikiru hodo ni

Em Cmaj7 B7 Em

nakushite'ku sukoshi zutsu

Cmaj7 D G D/F#

itsuwari ya uso wo matoi

Em Cmaj7 B7 Em

tachisukumu koe mo naku

.

[Fill]

Eb Bb F Gm {2}

Eb Bb F Gm

.

Eb Bb F Gm

aoi aoi sora no iro mo kidzukanai mama

Eb Bb F Gm

sugite yuku mainichi ga kawatte yuku

.

Eb Bb F Gm

tsukurareta wakugumi wo koe ima wo ikite

Eb Bb F Gm

sabitsuita kokoro mata ugokidasu yo

.

C G D Em C G Dsus-D-Dsus2-D Bsus B

toki no RIZUMU wo shireba mo ichido toberu darou

.

Em Cmaj7 D G D/F#

boku-tachi wa samayoi nagara

Em Cmaj7 B7 Em

ikite yuku doko made mo

Cmaj7 D G D/F#

shinjite'ru hikari motome

Em C B7 Em

arukidasu kimi to ima

.

[Instrumental]

D Cmaj7 Bm7 Cmaj7

D Em D/F# B7

.

Em Cmaj7 D G D/F#

boku-tachi wa ikiru hodo ni

Em Cmaj7 B7 Em

nakushite'ku sukoshi zutsu

Cmaj7 D G D/F#

itsuwari ya uso wo matoi

Em Cmaj7 B7 Em

tachisukumu koe mo naku

.

Em Cmaj7 D G D/F#

boku-tachi wa samayoi nagara

Em Cmaj7 B7 Em

ikite yuku doko made mo

Cmaj7

furikaeru

D G D/F#

michi wo tozashi

Em Cmaj7 B7 Em

aruite'ku eien ni

.

Cmaj7 B7 Em

tachisukumu koe mo naku

Cmaj7 B7 Em...

ikite yuku eien ni