Biodata Aisyah Aqilla Mantan Kekasih Adik Verell Bramasta, Dulu Heboh saat Dapat Kado Mobil Mewah

SURYA.CO.ID - Inilah biodata Aisyah Aqilah, mantan kekasih Atthala Naufal, adik Verrel Bramasta yang pernah diberi kado mobil mewah.

Biodata Aisyah Aqilah sedang banyak diburu warganet setelah dirinya mengaku telah putus dari Atthala Naufal.

Berdasarkan biodata Aisyah Aqilah yang dilansir dari Wikipedia, diketahui ia merupakan gadis kelahiran Makassar 26 Januari 2003.

Gadis cantik bernama lengkap Aisyah Aqilah Azhar ini lahir dari pasangan Azhari Yunus (Ayah), Nurida Dahlan (Ibu).

Ia mengawali karier sebagai model saat masih tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan.

Paras cantik Aisyah Aqilah membuatnya berhasil meraih juara Girls Model Hunt Favorit majalah Girls tahun 2015.

Bukan hanya itu, ia pun sering memenangkan lomba modelling lainnya.

Tak berpuas diri hanya berkarier sebagai model, Aisyah mencoba peruntungan di dunia akting.

Ia pernah casting dengan aktor laga Joe Taslim untuk film The Night Comes For Us pada tahun 2014.