Chord Lagu Terakhir - Sufian Suhaimi Viral di TikTok, Melepaskanmu Bukan Hal Mudah Bagiku

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu Terakhir dari Sufian Suhaimi viral di TikTok.

Liriknya, Melepasmu Bukan Hal Mudah Bagiku. Langsung saja ini chord lagu Terakhir dari Sufian Suhaimi selengkapnya.

Terakhir - Sufian Suhaimi

[Intro]

C F G

[Verse]

C G Am

Mengapakah kita selalu berjauh hati

F C

Selalu menyendiri dan terasa hati

G Am

Apakah kita tak sehaluan lagi

F C

Berat bagiku berat bagiku

[Instrumental bridge]

C F G

[Chorus]

C

Melepaskanmu bukan mudah bagiku

Em

Untuk melalui semua ini

F

Pabila kenangan kita mengusik jiwa dan hati

G

Kala malam tidur ku tak lena mengenangkanmu

[Verse]

C G

Apakah salahku

Am

Kau buatku begini

F

Selalu sendiri

C

Tinggal sendiri

G

Cinta yang ku pinta

Am

Kau balas dengan dusta

F

Berat bagiku

[Chorus]

C

Ku cuba pertahankan

Em

Separuh jiwaku hilang ikut terbang bersamamu

F

Episod cinta hitamku kini berulang kembali

G

Berulang kembali menguasai diriku ini

[Outro]

Am

Oh tuhan

G

Ku mahu yang terbaik

F

Terbaik buatku

G

Insan kerdil ini

Am

Oh tuhan

G

Noktahkan kehilangan ini

F

Munculkan dia

G

Dia terakhir buat ku.

F C

Buatku Buat dirinya