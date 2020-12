Chord Lagu Bahagialah Bersamanya - Alcas Viral di TikTok 'Raihlah Semua Sayangi Dirinya'

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Lagu Bahagialah Bersamanya dari Alcas viral di TikTok.

Langsung saja ini lirik dan chord Lagu Bahagia Bersamanya.

Chord lagu 'Bahagia Bersamanya - Alcas

C

Semua yang telah ku ungkapkan

Em

Takkan pernah ku lupakan

F

Terlalu banyak pengorbanan

G

Yang kulakukan untukmu

Ad

C

Semua yang telah ku berikan

Em

Takkan pernah ku lepaskan

F

Terlalu banyak kenangan

G

Antara kita berdua

F C

Satu pintaku padamu

F G

Bahagialah dengan dirinya

F C

Bila itu terbaik untukmu

F G

Jangan pernah sesali semua itu

Reff:

C G

Bahagialah bersamanya raihlah semua

Am Em

Sayanginya dirinya dan berikan cinta

F C

Biarkanlah aku disini

Dm G

Menangis pedih karena luka

C G

Dan biarkanlah semua terjadi padaku

Am Em

Mungkin ini memang terbaik untukku

F C

Tuk melepaskan dirimu

Dm G

Di hatiku selamanya dalam hidupku