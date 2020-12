Chord dan Lirik Lagu 168 - Monita Tahalea Versi Mudah, 'Sebuah Nostalgia yang Tak Kan Terlupa'

Penulis: Arum | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu 168 - Monita Tahalea.

**

F C 2x

F C

Sebuah nostalgia yang tak kan terlupa

F C

Tentang gadis bingung dan pengembara

F C

Berbagi cerita di penghujung senja

Dm G

Menunggu datangnya hujan

F C

Tiada kunjung datang hujan yang dinantikan

F C

Namun hari-hari semakin berarti

F C

Berteman butir waktu berpayung langit mendung

Dm G

Akhirnya yang tiba cinta

* Reff

F C

Ternyata bukan tentang menanti dan menunggu

F C

Tetapi memang telah waktunya tuk bertemu

F Em

Walau tak selalu berakhir bersama

Bb G

Mungkin nanti kan bertemu kembali

*

F C 2x

Dm F G

F C

Ternyata bukan tentang menanti dan menunggu

F C

Tetapi memang telah waktunya tuk bertemu

F Em

Walau tak selalu berakhir bersama

Bb G

Mungkin nanti kan bertemu kembali

G D

Cinta bukan tentang menanti dan menunggu

G D

Tetapi memang telah waktunya tuk bertemu

G F#m

Walau tak selalu berakhir bersama

D Em G

Mungkin nanti

D Em

Sampai nanti

A G

Kan bertemu kembali

* End

G D 3x