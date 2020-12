Chord Lagu Salam Tresno - Loro Ati Official Viral di TikTok

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id - Lagu Salam Tresno dari Loro Ati Official viral di TikTok.

Langsung saja berikut lirik dan chord lagu Salam Tresno.

Am Em

sumilir . . angin wengi

F C

kang tumetes . .

Am D

anambahi kangenku

Am E

sangsoyo gedi . .

Am Em

titipan . . rindu iki

F C

sangsoyo akeh

Dm E

amung biso dedungo

F E

angenku nggo kowe . . ee . .

Am Em

sliramu . . siji . .

F C

tresnoku yo mung siji

Dm E

tak simpen lan tak jogo

Am

tekane mati . .

E Am Em

pa . . nyuwunku . . kanggo riko

F C

njogo tresno nisun

Dm E

sayang . . aku tulus

F E

tresno sliramu . . huu . .

Reff :

Am Em

tresno ra bakal ilang

F C

kangen sangsoyo mbekas

Am Em

tembang rindu kanggo riko

F C

janji suci tekaning pati . .

Am Em

salam tresno dijogo

F C

senadyan adoh panggonanmu

Am Em

sumpah tulus kanggo riko

F D Am

salam rindu ning sliramu . .

Musik : Am Em F C

Am D Am D

Am Em F C

Am D Am