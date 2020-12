Chord Lagu Kita Semua Sama - Betrand Peto yang Video Klipnya Trending 2 Youtube

SURYA.CO.ID - Simak chord lagu Kita Semua Sama yang dipopulerkan oleh Betrand Peto.

Lagu Kita Semua Sama dirilis Betrand Peto pada Rabu (3/12/2020) melalui Youtube MOP Music Channel.

Kini video klip lagu Kita Semua Sama berhasil merajai trending 2 Youtube Indonesia.

Intro : Em..C B

Em..C B

Em Am

tak pernah mereka bayangkan..

B Em

terlahir begitu..

Am D

tak sama seperti

G B

orang yang lain oo o ho..

Em Am

mereka selalu merasa..

B Em

telah kecewakan..

Am

dia pun tak

D G B

inginkan seperti itu oo o ho..

C D

ulurkan tangan dan hati..

B Em

rangkul dan tenangkan hati..

C Am B

agar mereka merasa sempurna.. o oo..

Reff :

Em Am

andai saja yang dia rasakan

D G

terjadi pada kalian..

C Am

terlahir dengan yang tak sama

B

mungkin kau tak menerima..

Em Am

mereka manusia biasa

D G

yang inginkan rasa cinta..

C Am

jangan pandang sebelah mata

B

karna kita semua sama..

Int. Em..C B