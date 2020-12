Chord dan Lirik Lagu Mengejar Matahari - Ari Lasso Kunci C, Viral di TikTok 'Tetes Air Mata'

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

Berikut chord dan lirik lagu Mengejar Matahari - Ari Lasso

Chord Mengejar Matahari - Ari Lasso berikut mudah dimainkan dengan kunci dasar C.

Langsung saja berikut chord dan lirik lagu Mengejar Matahari - Ari Lasso selengkapnya.

Intro: C Am C Am

C Am C Am

Di sini ada satu kisah cerita tentang anak manusia

F Dm C F Dm C

Menantang hidup bersama, mencoba menggali makna cinta

Am Em F C Bm

Tetes air mata… mengalir di sela derai tawa

Am Em A# F C

Selamanya kita… tak akan berhenti mengejar matahari

Intro: C Am

C Am

Tajamnya pisau tak kan sanggup

C Am

Koyakkan cinta antara kita

F Dm C F Dm C

Menembus ruang dan waktu… menyatu di dalam jiwaku

Am Em F C Bm

Tetes air mata… mengalir di sela derai tawa

Am Em A# D# Dm

Selamanya kita… tak akan berhenti mengejar

C F C

Terus mengejar… matahari

Intro: C Am (2x) C