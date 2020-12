Chord Lagu Suka Sama Kamu - D'Bagindas yang Viral di TikTok, Sebenarnya Aku Ingin Mengungkapkan Rasa

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Suka Sama Kamu - D'Bagindas yang sedang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Suka Sama Kamu - D'Bagindas memang banyak dicari semenjak viral di TikTok.

Intro: Am

Intro: Am

Am Dm 3x Am

.

Am Dm

Hatiku berkata ingin katakan cinta

F C E

Namun aku malu untuk mengawalinya

.

*

Am Dm

Jantungku berdebar saat kau menatapku

F C E

Jadi salah tingkah bicara sama kamu

.

F Dm

Bibir ku terbungkam melihat senyummu

F

Aku tak kuasa saat di depanmu

.

Reff:

F C

Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa

Dm Am

Tapi mengapa aku selalu tak bisa

F C

Bagaimana caranya agar dirimu

Dm E

bisa tahu Kalau aku suka, suka, suka

Am

suka sama kamu

.

Musik: Am Dm 3x Am

.

Kembali ke *, Reff

.

Musik: F C Dm Am

F C Dm E

.

Kembali ke Reff 2x

.

Outro: Am Dm 3x Am