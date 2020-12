Chord dan Lirik Lagu Menyimpan Rasa - Devano Danendra Viral di TikTok, Aku Tak Mudah Mencintai

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Menyimpan Rasa - Devano Danendra versi mudah dengan kunci C.

Lagu Menyimpan Rasa - Devano Danendra dirilis 2 tahun silam dan kini kembali viral di TikTok.

Langsung saja, berikut chord dan lirik lagu Menyimpan Rasa - Devano Danendra.

C G Em Am

F G Em

Kau, diam-diam aku jatuh cinta

Am

Kepadamu

F G Em

Ku bosan sudah ku menyimpan rasa

A

Kepadamu

Dm

Tapi tak mampu

Bb G

Ku berkata didepanmu

Reff

C E

Aku tak mudah mencintai

Am C7

Tak mudah bilang cinta

F Em

Tapi mengapa kini denganmu

Dm G

Aku jatuh cinta

C E

Tuhan tolong dengarkanku

Am C7

Beri aku dia

F Em Dm

Tapi jika belum jodoh

G F

Aku bisa apa

F G Em Dm

F G Em

Ku bosan sudah ku menyimpan rasa

A

Kepadamu

Dm

Tapi tak mampu

Bb G

Ku berkata didepanmu