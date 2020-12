Lirik dan Chord Lagu Aw Aw Aw - Super Girlies yang Viral di TikTok, Kau Menghapuskan Setiap Luka

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Berikut lirik dan chord lagu Aw Aw Aw - Super Girlies yang sedang viral menjadi lagu TikTok.

Chord lagu Aw Aw Aw - Super Girlies ini memang banyak dicari semenjak viral di TikTok.

Berikut lirik dan chord lagunya dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Populer di TikTok, Ini Lirik dan Chord Lagu Aw Aw Aw dari Super Girlies'

(Intro)

C F Am G

C F Am G

C F Am G

F G

F

Kau teman

Am

yang selalu saja sejalan dan aw aw

Dm

Selalu ada bersama aw aw aw

F G

Teman sejati takkan pisah selamanya

F Am

Semua takkan bisa menjadi kasatmata aw aw

Dm

Jika kita tak bersama aw aw

F G

Selalu percaya dan yakinkan semua..

(Chorus)

C

Kau menghapuskan setiap luka

Bm Em Am

Mengingatku tentang mimpi terpendam

G Dm G

Agar semua kan menjadi positif

C

Satukan hati dan tersenyum

Bm Em Am

Yang ada ceria genggam tanganku

G Dm G

Yakin bisa mengalahkan dunia

F

Kau teman (ya)

Am

yang selalu saja sejalan dan (pastikan)

Dm

Selalu ada bersama (aku kamu)

F G

Teman sejati takkan pisah selamanya