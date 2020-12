FOTO-FOTO Sari Nila, Mama Arya Saloka di Ikatan Cinta saat Jadi MC Depan Jokowi, Siap Basah-basahan

SURYA.CO.ID - Inilah foto-foto Sari Nila, mama Arya Saloka di Sinetron Ikatan Cinta saat menjadi MC atau master of ceremony di acara yang dihadiri Presiden Jokowi.

Seperti diketahui, Sari Nila yang berperan sebagai mama Rossa, mama Arya Aldebaran yang diperankan Arya Saloka ini adalah seorang MC kondang.

Tak cuma tampil di acara-acara privat dan festival, Sari Nila ternyata kerap menjadi MC di acara resmi kenegaraan.

Beberapa momen saat Sari Nila menjadi MC di depan Jokowi diabadikan dan diunggah di akun Instagram resminya.

Berikut sebagian foto yang dikutip surya.co.id dari akun Instagramnya:

1. Peresmian tol Trans Sumatera

Di foto ini tampak Sari Nila tampils sebagai MC di acara peresmian tol Trans Sumatera ruas TErbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

Presiden RI, Joko Widodo tampil di acara yang berlangsung pada 15 November 2019.

Begini ungpakan perasaan Sari Nila saat itu:

"We were having so much fun under the super glaring sky, walau sangat silau dan panas, namun tidak menyurutkan semangat kami, saya dan para sahabat di @kemenpupr @indonesiamagenta @hutamakarya

@kementrian_bumn

untuk bergembira

celebrating another milestone, keberhasilan pembangunan di bidang infrastruktur di Indonesia".