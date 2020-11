Chord dan Lirik Lagu Tuhan Su Atur - Bagarap feat Indah Viral di TikTok, Percaya Sa Jang Bimbang

Penulis: Alif Nur | Editor: Musahadah

SURYA.CO.ID - Berikut chord dan lirik lagu Tuhan Su Atur Begarap feat Indah yang viral di TikTok.

Lagu Tuhan Su Atur - Begarap fear Indah populer dengan liriknya yang berbunyi 'Percaya sa jang bimbang.

Adapun link download MP3 Tuhan Su Atur dapat diakses via Spotify berikut >> link

C G

tiada guna untuk bimbang

F C

apalagi ko cemburu

F C

karna di hati ini

F G

hanya ko.. saja..

C G

buang semua keraguan

F C

yang ada di ko hati

F C

dan sa harap ko mengerti

F G

dan ko yakin..

Reff :

C

jika memang cinta

G

tra perlu harus ko takut

F

jika memang jodoh

C

tong dua akan bersatu

F C

sa percaya semuanya

F G

Tuhan su atur untuk bahagia..

C

dan bila sa yang nanti

G

jadi ko pu pendamping

F

tra kasih janji tapi

C

sa kan ada di samping

F C

percayalah dan tetap setia

F G

Tuhan su atur untuk bahagia..

C

sa bahagia miliki ko

G

akan setia dampingi ko

F

saling percaya buang ego

C

mo kasih tinggal tara mungkin to

F

mana mungkin to e

C

sa kas tinggal ko e

F

ji tara mo sampe

G

ko itu sa pu rempe..

C

yakinlah pasti ko kan bahagia

G

tra banyak janji sa kan setia

F

buang semua tu keraguan

C

coba ikut sa pu kemauan

F

listen to listen to listen me

C

kalau Tuhan suda kehendaki

F

yakinlah bila jika nanti

G

sa akan jadi ko punya laki..

C

oke bebh lewat rap sa mo bilang

G

Tuhan su atur cinta trakan hilang

F

jadi tra usa ko takut dan bimbang

C

sa tetap setia trakan main silang

F

kuat deng janji yang telah di ambil

C

percaya bebh hubungan kita tetap stabil

F

buang itu ego yang datang merasuk

G

jang biarkan ragu datang menusuk..