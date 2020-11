Chord Lagu Melukis Senja - Budi Doremi Viral di TikTok, Menangis Tertawa

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.CO.ID - Simak chord lagu Melukis Senja yang dipopulerkan Budi Doremi berikut ini.

Lagu Melukis Senja kembali dinyanyikan Mitty Zasia hingga viral di TikTok.

Chord Gitar Melukis Senja

[Intro] C

C

aku mengerti.. perjalanan hidup

F

yang kini kau lalui

G

ku berharap.. meski berat

C

kau tak merasa sendiri

A

kau telah berjuang

Dm

menaklukan hari-harimu yang tak mudah..

F G C

biar ku menemanimu membasuh lelahmu..

[Chorus]

F

izinkan ku lukis senja

G Em

mengukir namamu disana

A Dm

mendengar kamu bercerita

G C

menangis tertawa..

F

biar ku lukis malam

G Em

bawa kamu bintang-bintang

A Dm

tuk temanimu yang terluka

G C

hingga kau bahagia..

C

aku disini.. walau letih

F

coba lagi jangan berhenti

G

ku berharap.. meski berat

C

kau tak merasa sendiri

A

kau telah berjuang