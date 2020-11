Sepi Selama 10 Bulan Akibat Pandemi Covid-19, Harga Sembako di Pasar Magetan Justru Na

SURYA.CO.ID, MAGETAN - Selama hampir 10 bulan dilanda wabah global Covid-19, perekonomian daerah pun terdampak. Seperti yang terjadi di sentra ekonomi mikro di Pasar Sayur Magetan, di mana selama periode itu kondisinya semakin sepi pembeli sementara harga sembilan bahan pokok (sembako) justru naik.

Naiknya harga sembako itu menambah lengangnya Pasar Sayur Magetan. Harga sembago yang mengalami kenaikkan di antaranya cabai, telur, beras, minyak goreng, gula pasir, dan sayur mayur diikuti rempah-rempah lainnya.

"Kenaikan sembako bervariasi, dan membuat pasar sepi. Sudah sepi, sekarang tambah sepi," keluh Winarsih, salah satu pedagang sembako di los pracangan Pasar Sayur Magetan, kepada SURYA, Sabtu (28/11) lalu.

Dikatakan Winarsih, sepinya pembeli di Pasar Sayur, Magetan sudah terasa sejak merebaknya pandemi hampir 10 bulan ini. Kondisi tambah sepi setelah naiknya harga sembako beberapa waktu lalu.

"Beras yang naik adalah beras super. Beras super yang biasanya Rp 9.000 per KG, sekarang naik Rp 500. Kenaikan Rp 500 per KG masih normal, yang tidak normal adalah kenaikan beruntun kebutuhan pokok lainnya," jelasnya.

Diungkapkan Winarsih, bahan pokok yang mengalami kenaikan yaitu gula pasir, Rp 12.000 per KG atau Rp 13.000 per KG. Gula pasir ini naik rata-rata hanya Rp 500 per kG, tetapi sudah menurunkan jumlah pembeli. "Harga telur yang naiknya signifikan dari Rp 22.000, menjadi Rp 24.000 per KG," tambahnya.

Beberapa pedagang lain tidak membenarkan atau membantah adanya kenaikan itu. Tetapi kebanyakan membenarkan kalau pasar semakin sepi pembeli.

Kenaikan harga komoditas yang tidak seberapa, sudah mempengaruhi animo pengunjung. Misalnya harga minyak goreng curah yang semula Rp 13.000 per KG, naik menjadi Rp14.000 per KG. Selain itu, harga cabai rawit saat ini menembus Rp 30.000 per KG.

"Harga tomat yang beberapa waktu lalu anjlok, kini dihargai Rp 8000 per kG. Harga di kisaran itu juga dialami komoditas sayura seperti kubis," jelas seorang pedagang. ****