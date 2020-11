Machfud Arifin - Mujiaman Siap Ciptakan Ekosistem Digital untuk Startup Para Milenial 

SURYA.co.id | SURABAYA - Paslon Machfud Arifin-Mujiaman terus menyiapkan Program riil untuk Surabaya maju kotane makmur Wargane.

Seusai bertemu para influencer dan kaum milenial Surabaya, Machfud makin terdorong untuk mempercepat ekosistem baru baru para milenial kreatif Surabaya.

Machfud telah menyiapkan wadah dan tempat khusus yang didukung kebijakan pro pengembangan usaha rintisan atau Startup. "Digitaliasi menjadi berkah bagi kita untuk makin mengembangkan diri tanpa batas. Sudah kami siapkan ekosistem berbasis digital," kata Machfud, Minggu (29/11/2020).

Arek asli Ketintang Surabaya ini akan memberi kesempatan dan peluang seluas-luasnya kepada melenial Surabaya untuk mengembangkan minat dan kreativitasnya. Mereka hidup di era Digitaliasi.

Dalam pemikiran Machfud, anak muda punya dimensi dan kebutuhan tersendiri. Harus diciptakan satu tempat dan ekosistem khusus bagi milenial bekembang di dunia dan bakatnya.

”Kita akan bangun distrik kreatif dan inovatif. Tempat ini bisa menjadi panggung, tempat belajar, tempat berkumpul, hingga bertemu investor bagi anak muda dan bisnis rintisannya,” jelas Machfud.

Berbagai usaha rintisan bisa dikembangkan. Mulai distrik kuliner, esports, fashion, media, budaya, serta distrik lain sesuai minat dan passion kaum muda.

Surabaya harus punya keberanian untuk bertekad menjadi yang terbaik di banyak bidang. Termasuk dalam soal fashion. Jangan kalah sama Jakarta atau Bandung. Surabaya Next Level membawa kota ini tak lagi di bawah Bandung.

Para milenial Surabaya begitu nyaman ditemui Machfud yang didampingi istri, Lita. Mereka ngobrol seputar Millennials Creative Preneurship to The Next Level yang digelar Sabtu kemarin.

Coworking Space di Balai RW