Ketua IKA ITS Mujiaman Sukirno Ingin Layani Warga dengan Tulus, Bukan Citra 

Calon wakil wali kota Surabaya yang juga Ketua Ikatan Alumni ITS Mujiaman saat bertemu para alumni ITS, Sabtu (28/11/2020).

SURYA.co.id | SURABAYA - Para alumnus ITS mendukung penuh Paslon Machfud Arifin-Mujiaman. Mereka juga sepakat bahwa kota sebesar Surabaya tidak bisa dibangun sendiri. Harus berkolaborasi dan membangun dengan super tim.

Alumni ITS yang juga Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti bahwa diperlukan pemimpin visioner seperti Machfud-Mujiaman untuk membawa Surabaya to the next level.

"Butuh pemimpin yang merakyat, sehingga bisa melibatkan seluruh komponen untuk menghidupkan berbagai potensi Surabaya," kata Reni pascapertemuan dengan Calon wakil wali kota yang juga Ketua Ikatan Alumni (IKA) ITS.

Mujiaman menegaskan akan menyiapkan ruang dan program untuk karang taruna. Karena ruang berkreasi di kampung-kampung saat ini tidak ada.

"Jangankan untuk nongkrong, ruang berkreasi saja tidak ada," jelasnya.

Mantan Dirut PDAM Surya Sembada Kota Surabaya ini menjelaskan, keberadaan kartar sangat bagus untuk kepentingan pembangunan. Mereka bisa memberi masukan yang bagus untuk Surabaya ke depan.

Mujiaman yang juga ketua Ikatatan Alumni ITS ini mengatakan dukungan alumni ITS ini luar biasa. Banyak alumni kampusnya yang memberikan dukungan positif.

"Saya milih diam dan tidak aktif, tapi alhamduillah dukungan teman-teman kali ini tidak bisa dibendung, ini yang datang tokoh-tokohnya yang tidak punya jabatan formal," kata Mujiaman.

Sebagai pemimpin, Mujiaman tidak akan mengedepankan pencitraan saat melayani warga. Sebab melayani masyarakat harus dengan tulus.

"Jangan pernah ada satu titikpun apa yang dikerjakan itu dicitrakan. Saya akan layani warga dengan tulus. Bukan citra," kata Mujiaman.